Rzecznik PZPN wyjaśnia jak było w Katarze

Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski mówi, że przychodzi mu na myśl wyłącznie jedna sytuacja, która dla postronnego obserwatora mogła pozornie wyglądać jak zejście z treningu. W rzeczywistości jednak było zupełnie inaczej. - Przed meczem z Francją na mundialu w Katarze piłkarze trenowali na dwóch boiskach. Jedno było rozgrzewkowe, na drugim trwał trening. Tam zawodnicy ustawiali się do gierkę w siatkonogę. I Robert Lewandowski na tę siatkonogę przyszedł z drugiego boiska jako ostatni. Początkowo nie mieli w niej brać udziału bramkarze, ale z własnej woli się włączyli, no i w tej sytuacji dla Roberta zabrakło zwyczajnie miejsca w zespołach po obu stronach siatki. W tej sytuacji Lewandowski usiadł na ławce, a że trening był otwarty, to ktoś z zewnątrz mógł to odebrać jako jego zejście z treningu. Tak jednak nie było, to nadinterpretacja - mówi rzecznik PZPN.