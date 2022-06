Robert Lewandowski: Musimy wyciągnąć wnioski taktyczne po tym meczu

Lewandowski zauważył pewne mankamenty w grze kadry, zwracając uwagę, co jego zdaniem musi się poprawić w kolejnych meczach.

- Po takim meczu na pewno można stwierdzić, że rozgrywanie w środku jest rzeczą nad którą musimy pracować. Utrzymywanie się przy piłce, robienie przewagi, gra na 1-2 kontakty. Szybciej musimy przenosić ciężar gry z jednej strony na drugą, sprawniej szukać przestrzeni. Gra pozycyjna nie jest naszym atutem i na pewno jest to rzeczy, którą musimy poprawić - powiedział w pomeczowym wywiadzie w TVP.

Napastnik, jeszcze, Bayernu Monachium wypowiedział się też na temat swojej sytuacji w pierwszej połowie, gdzie po solowej akcji oddał groźny strzał, który odbił golkiper gości, Danny Ward. - Mogłem kiwnąć dwóch zawodników, minąć bramkarz i wtedy na pewno byłaby bramka - stwierdził półżartem.

Polska 2-1 Walia. Robert Lewandowski chłodno o grze reprezentacji

Lewandowski w tym meczu znów musiał samemu szukać sobie sytuacji, bo brakowało dokładnych dograń w pole karne bądź jego obręby.

- Nie było odpowiedniej liczby zawodników w polu karnym, ciężej się wtedy tworzy sytuacje, jeśli drużyna przeciwna głęboko się broni. W kontekście całego meczu byliśmy lepszą drużyną, ale dobrze żebyśmy wyciągnęli taktyczne wnioski po tym spotkaniu - zauważył.

Gole dla Polski w tym meczu zdobywali zmiennicy, Karol Świderski i Jakub Kamiński.

- Chwała Karolowi za to, że potrafi się odnaleźć i zrobić zamieszanie. On i Kuba Kamiński pokazali ile znaczy dobry ruch w polu karnym, zarówno ten z piłką jak i bez. Dzięki temu tworzysz sobie okazje, oni to zrobili i mieliśmy z tego dwa gole - skomentował występ kolegów kapitan.

Lewandowski został również zapytany o to, jak zmieniło się jego życie od momentu deklaracji o odejściu z Bayernu. - Nie zmieniło się w ogóle - skwitował z uśmiechem na ustach.