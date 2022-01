Lewandowski nie zdobył Złotej Piłki, lecz ma szansę na kolejną nagrodę przyznawaną dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Tym razem to właśnie on jest głównym faworytem - także z uwagi na znakomitą jesień, w odróżnieniu od Lionela Messiego.

Napastnik Bayernu Monachium już w zeszłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego zawodnika 2020 roku. Teraz także pozostał najlepszym strzelcem na świecie (69 bramek), a także wygrał rozgrywki Bundesligi oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.



Robert Lewandowski, Mohamed Salah oraz Lionel Messi nominowani do nagrody FIFA

Co ciekawe, wśród nominowanych zabrakło piłkarzy, którzy zwyciężyli w Lidze Mistrzów (Chelsea FC) oraz mistrzostwach Europy (Włochy). W obu zespołach grał Jorginho, w Złotej Piłce wyróżniony trzecim miejscem.



W plebiscycie FIFA nominowani oprócz Lewandowskiego są także Mohamed Salah oraz triumfator Złote Piłki Lionel Messi. Egipcjanin w tym plebiscycie zajął dopiero siódme miejsce.

W głosowaniu biorą udział cztery grupy, z której każda ma 25% procentowy wpływ na ostateczne wyniki. Są to kapitanowie reprezentacji należących do FIFA, selekcjonerzy tychże reprezentacji, przedstawiciele mediów z państw należących do FIFA oraz kibice.









