- Zostańcie w domach, oglądajcie mecze w telewizji, a nie spotykajcie się pod stadionami - apelują piłkarze reprezentacji Polski Robert Lewandowski, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak do kibiców. Zawodnicy reagują na wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Apel Roberta Lewandowskiego:

"Moi drodzy,

Przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby byśmy zostali w domach.

Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym razem nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo.

Wykorzystajcie proszę najbliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak potraficie. W spokoju i w domach.

Pozdrawiam Was, Robert"

Apel Kamila Glika:

"Drodzy kibice mierzymy się z sytuacją bez precedensu. Odwoływane są mecze, zamykane szkoły, teatry i inne miejsca publiczne. Dlatego tak ważne, abyśmy w tym trudnym czasie słuchali tego co jest zalecane nam wszystkim. Wiadomo piłka nożna w naszym życiu jest bardzo ważna, ale dziś schodzi na dalszy plan.



Dlatego zostańcie w domach, oglądajcie mecze w telewizji, a nie spotykajcie się pod stadionami. Tylko w ten sposób wykażecie się odpowiedzialnością i nie będziecie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo. A normalna piłka wróci. Jak szybko? To zależy właśnie od nas samych".

Apel Grzegorza Krychowiaka:

"Obecna trudna sytuacja to test na naszą odpowiedzialność. Wielu moich fanów to ludzie młodzi. Wam może wydawać się, że zamknięcie szkół, to przedłużone ferie. Tak nie jest. Zostańcie w tym czasie w domach. W ten sposób ochronicie siebie, ale również innych.

My piłkarze oczywiście wolelibyśmy grać mecze z kibicami. Ale ta sytuacja jest wyjątkowa. W najbliższych dniach wiele meczów będzie rozgrywanych przy zamkniętych trybunach.

Nie zbierajcie się wtedy pod stadionami. Zostańcie w domach i kibicujcie przed telewizorami. Jeśli teraz zachowamy się odpowiedzialne, to szybciej wrócimy do normalności".