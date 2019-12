Robert Lewandowski drugim strzelcem dekady UEFA, a piątym w 2019 roku

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski z Bayernu Monachium zajął drugie miejsce w zestawieniu UEFA na najlepszych strzelców dekady w rozgrywkach pod jej egidą. W klasyfikacji za 2019 rok był piąty. W obu najlepszy okazał się Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

W zestawieniu europejskiej organizacji wzięto pod uwagę nie tylko piłkarzy, ale również piłkarki oraz przedstawicieli futsalu i piłki młodzieżowej. Warunkiem były rozgrywki organizowane przez UEFA, np. eliminacje europejskich pucharów.

Lewandowski w latach 2010-2019 zdobył łącznie 101 bramek - 63 w Lidze Mistrzów, jedną w Lidze Europy, dwie dla reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy (po jednej w ME 2012 i ME 2016) oraz 35 w kwalifikacjach do tych imprez.

Najlepszy w zestawieniu okazał się Cristiano Ronaldo - 145 goli.

Trzecie miejsce zajął Argentyńczyk Lionel Messi - 99, ale miał trudniej, ponieważ w jego przypadku liczono jedynie bramki dla klubu (Barcelony). Oczywiście wynika to z faktu, że Argentyna nie jest członkiem UEFA.

W zestawieniu obejmującym tylko 2019 rok Lewandowski zajął piąte miejsce. Polak zdobył 16 bramek - 10 w Lidze Mistrzów dla Bayernu i sześć dla "Biało-Czerwonych" w kwalifikacjach Euro 2020.

Szesnaście trafień zaliczył również... przedstawiciel futsalu Renan Mantelli z cypryjskiej Omonii Nikozja (wszystkie gole w futsalowej Lidze Mistrzów).

Tutaj również pierwsze miejsce przypadło Ronaldo. Występujący obecnie w Juventusie Turyn Portugalczyk zdobył 21 bramek - siedem w Lidze Mistrzów, jedenaście w eliminacjach Euro 2020 i trzy w Lidze Narodów UEFA.

Drugi był Anglik Harry Kane z Tottenhamu - 19 goli, trzecia holenderska piłkarka Arsenalu - Vivianne Miedema (18), a czwarty Anglik Raheem Sterling z Manchesteru City (17).