Robert Lewandowski do zmiany? "Możliwe, że byłby młyn"

Po blamażu z Czechami (1-3) kibice domagali się rewolucji w kadrze. Co więcej, pojawiał się nawet pomysł, by piłkarską reprezentację Polski... rozwiązać. Fernando Santos zachował jednak chłodną głową, ale dał jasno do zrozumienia, że niektórzy zawodnicy go zawiedli.

Wystawienie tego ostatniego było strzałem "10", ponieważ napastnik Charlotte FC zdobył zwycięską bramkę i tym samym jeszcze mocniej wyśrubował swój wynik w reprezentacji Polski.

Majewski: Trener w głowie ma różne pytania

Personale roszady Fernando Santosa w studio "Gramy dalej" oceniali eksperci i wszyscy nie mieli wątpliwości, że oprócz Świderskiego, bardzo dobrze spisał się także Bartosz Salamon.

- Zastanawiałem się, jak wstrząsnąć drużyną... Robisz, co możesz, by było lepiej dla zespołu... To jest o tyle trudne, że trzeba przewidzieć, co się będzie działo w przyszłości. Patrzę na to z dwóch stron, bo właśnie zdałem licencję trenera i obserwuję to teraz zarówno, jako czynny piłkarz, ale też jako trener. I wiem, że prowadzenie zespołu to jest żmudna i cierpliwa praca - podkreślał Majewski.

Nie ma co ukrywać, że ostatnie mecze nie są najlepszymi w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w lidze nie zdobył gola w trzech ostatnich spotkaniach, nie przełamał się także w reprezentacji.

- Zastanawialiśmy się wspólnie, co by było, gdybyśmy zdjęli Roberta np. w 78. minucie? Możliwe, że byłby młyn, ale może też by go nie było. Ale takie właśnie pytania i dywagacje ma w głowie trener w trakcie meczu. I zastanawia się, czy jego pomysł wypali, czy też nie - zaznacza Majewski.

Dzięki wygranej Polska zajmuje drugie miejsce w grupie E. Prowadzą Czesi, którzy mają punkt więcej.

Mecz Polska - Szwecja, Robert Lewandowski / Katarzyna Pociecha / INTERIA.PL

