Najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski został ambasadorem mistrzostw Europy ampfutbolu w Krakowie w przyszłym roku. Nowy spot z udziałem kapitanów obu reprezentacji Polski promują między innymi UEFA i PZPN.

Tej jesieni Lewandowski bije kolejne rekordy strzeleckie, w miniony wtorek zdobył dwie bramki przeciwko Tottenhamowi w Lidze Mistrzów i w klasyfikacji wszech czasów jest m.in. przed Thierrym Henrym, Andrijem Szewczenką czy Zlatanem Ibrahimoviciem. Tym większym wydarzeniem jest ogłoszenie Lewandowskiego ambasadorem mistrzostw Europy ampfutbolu 2020.



- Cieszę się, że mogę wspierać tak fajną, ważną inicjatywę jak ampfutbol. Naszą reprezentację śledziłem podczas mistrzostw w Meksyku i ostatnio, na żywo, podczas Amp Futbol Cup. Jestem pod dużym wrażeniem ich gry i charakteru. To prawdziwi twardziele, którzy zapewniają nam mnóstwo pozytywnych emocji. Zapraszam wszystkich do Krakowa na mecze mistrzostw Europy. To będzie świetna impreza! - mówi Lewandowski.

Polscy i europejscy ampfutboliści mogą więc liczyć na szczególne wsparcie jednego z najlepszych zawodników na świecie. Lewandowski od dwóch lat jest sponsorem reprezentacji Polski w ampfutbolu, a teraz poprzez promocję krakowskiego Euro wesprze również rozwój dyscypliny w Europie.

Przyszły rok będzie wyjątkowy dla Lewandowskiego oraz dla "Biało-Czerwonych" ampfutbolistów, w tym kapitana Przemysława Świercza, drugiego bohatera właśnie opublikowanego spotu. Dla obu kapitanów będzie to rok przygotowań do mistrzostw Europy oraz walki o medale w najważniejszej imprezie na kontynencie. Obaj też liczą na duże wsparcie ze strony kibiców. O tym właśnie jest nowy film promocyjny, który w czwartek 3 października pojawił się na kanałach Roberta Lewandowskiego, UEFA i Łączy Nas Piłka.

- Wsparcie Roberta to dla naszej drużyny wielki zaszczyt. Obaj szykujemy się do Euro 2020 i wiem, że obaj z naszymi reprezentacjami chcemy powalczyć w tych imprezach o najwyższe cele - mówi Przemysław Świercz, kapitan "Biało-Czerwonych". - Finał poprzednich ampfutbolowych mistrzostw Europy oglądało na żywo 41 000 kibiców i przy wsparciu Roberta mamy nadzieję na podobne zainteresowanie turniejem w Polsce. Cieszę się, że oprócz "Lewego" wspiera nas również UEFA. To pokazuje że ampfutbol to poważna dyscyplina i że czeka nas świetna impreza.

UEFA, która jest jednym z partnerów europejskiej federacji ampfutbolu EAFF i mistrzostw Europy w Krakowie, od kilku lat bardzo aktywnie uczestniczy w promocji tej odmiany piłki nożnej organizując pokazowe mecze z udziałem ampfutbolistów i gwiazd zwykłej piłki przy okazji finałów Ligi Mistrzów, czy właśnie włączając się w kampanie promocyjne, zwłaszcza te wpisujące się w ideę #EqualGame.

Robert Lewandowski będzie dopingował zwłaszcza Polaków, ale jego obecność i rola ambasadora są istotne również dla pozostałych uczestników mistrzostw Europy ampfutbolu. Do Krakowa przyjadą broniący tytułu najlepszych na kontynencie Turcy, liczący na złote medale poprzedni mistrzowie świata Rosjanie, czy bardzo mocni Anglicy, dla których celem będzie z pewnością podium turnieju. Pomimo dużej rywalizacji celem Polaków jest wygranie zawodów, a triumf w ostatnim Amp Futbol Cup po świetnym finale z Rosją pokazał, że "Biało-Czerwoni" muszą być zaliczani do grona głównych faworytów imprezy.

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 13-20 września 2020 w Krakowie i weźmie w nich udział 16 reprezentacji. Będzie to pierwsza, tak duża ampfutbolowa impreza w Polsce. Mecz otwarcia z udziałem "Biało-Czerwonych" odbędzie się już 13 września na stadionie Cracovii. Losowanie grup zaplanowano na luty przyszłego roku.