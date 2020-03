Robert i Anna Lewandowscy angażują się w walkę z pandemią koronawirusa. Piłkarz Bayernu Monachium oraz trenerka fitness przekazali na ten cel milion euro.

Koronawirus sparaliżował codzienne życie na całym świecie. Pandemia, która wybuchła w Chinach szybko przedostała się do Europy. Jej głównym europejskim ogniskiem są Włochy, lecz wirus dotarł także do Polski. W naszym kraju potwierdzono 452 przypadki zakażenia, pięć osób zmarło.



COVID-19 dotknął także świat sportu. Odwołane lub zawieszone są właściwie wszystkie rozgrywki, łącznie z Ligą Mistrzów, czy niemiecką Bundesligą, w której na co dzień występuje Lewandowski.



Piłkarz Bayernu Monachium wraz ze swoją małżonką Anną, znaną trenerką fitness i byłą mistrzynią karate, nie pozostają obojętni na problem. Na walkę z koronawirusem przekazali milion euro.



Wcześniej na podobny gest zdecydowała się dwójka innych piłkarzy Bayernu Monachium. Joshua Kimmich i Leon Goretzka przekazali łącznie milion euro na założoną przez nich platformę "We Kick Corona". Z kolei Jakub Błaszczykowski i jego fundacja "Ludzki Gest" przekazały 400 tysięcy złotych na walkę z wirusem..



"Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc to róbmy to. Dobro wraca.



Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni.



Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni" - zaapelowali Anna i Robert Lewandowscy.

