Michał Probierz poprowadził reprezentację Polski w zaledwie czterech spotkaniach, a pod jego wodzą zdążyło zadebiutować już czterech zawodników. Od początku objęcia sterów kadry swoimi decyzjami szkoleniowiec stara się jasno zaznaczyć, że ma swój autorski zamysł na to, jak ma wyglądać kadra. Na takie kroki nie decydował się Fernando Santos. Pod wodzą Portugalczyka nie oglądaliśmy żadnego debiutu.

We wtorek reprezentacja Polski rozegrała dużo lepsze spotkanie, aniżeli w trakcie ostatnich pojedynków w eliminacjach do EURO 2024 i pokonała 2:0 Łotwę. Bramki dla biało-czerwonych strzelili Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski. Choć wynik był korzystny, kibice i dziennikarze wciąż mieli wiele zastrzeżeń do gry biało-czerwonych. Najmocniej oberwało się Janowi Bednarkowi, którego występ dosadnie podsumowało wielu ekspertów.