W piątek portal "Wirtualne Media" podał zaskakującą wiadomość. Jak poinformowano, wobec zmian, jakie zachodzą obecnie w Telewizji Polskiej, nowym dyrektorem TVP Sport ma zostać Jakub Kwiatkowski - były team manager oraz rzecznik prasowy piłkarskiej reprezentacji Polski. Były szef sportowego oddziału TVP - Marek Szkolnikowski zwrócił się do niego z apelem za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Poukładaj to po swojemu (...). To wbrew pozorom jest ciężki kawałek chleba - napisał. Jakub Kwiatkowski podziękował za radę, tym samym potwierdzając niejako medialne plotki.