To element zmian, do których będzie stopniowo dochodziło w Europie i które mają wynieść Ligę Narodów jako kluczowe rozgrywki na kontynencie. Nie jest wykluczone, że za jakiś czas to w ogóle podzielona na dywizje Liga Narodów będzie decydowała o awansie na duże turnieje - już teraz ma ona znaczenie przy wejściu do finałów Mistrzostw Europy. Chodzi o to, by ograniczyć liczbę spotkań, ale nie wszystkich, ale tych między reprezentacjami notowanymi w Europie najwyżej z największymi słabeuszami.