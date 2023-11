Reprezentantowi Polski zaproponowano paszport Palestyny. Zdecydowana reakcja

Adrian Mierzejewski mógł otrzymać paszport Palestyny

- Był moment, choć to nie była propozycja zmiany obywatelstwa, a dostania drugiego paszportu, żeby być zawodnikiem z azjatyckim paszportem. Gdy byłem w Arabii był limit obcokrajowców - trzech obcokrajowców plus jeden z azjatyckim paszportem. Chciano mi zorganizować paszport Palestyny, czy coś takiego. Odmówiłem, bo powiedziałem, że jestem obcokrajowcem najważniejszym. Ponadto powiedziano mi, że gdy odejdę z Al Nassr, to będę musiał go oddać - ujawnia kulisy tamtej sytuacji 37-letni zawodnik.