Reprezentant Polski zrównany z ziemią. Tragedia, a do Euro blisko

Kacper Kozłowski w naszym kraju uznawany był od dawna za jeden z absolutnie największych talentów. Polak znajdował się na różnych światowych listach w gronie najlepszych młodych zawodników na świecie. Nie był tam oczywiście na pierwszych miejscach, ale sam fakt obecności Kozłowskiego w gronie największych talentów budził uznanie. Bardzo podobne zdanie na temat środkowego pomocnika miał swego czasu Paulo Sousa. Były selekcjoner reprezentacji Polski bardzo ufał ówczesnemu pomocnikowi Pogoni Szczecin.

Kozłowski w kadrze jak na razie kariery zrobił, ale występ na Euro 2021 sprawił, że wzbudził on duże zainteresowanie klubów zdecydowanie większych od Pogoni. Ostatecznie wybór padł na przenosiny do Anglii, a konkretnie Brighton and Hove Albion. Polak chciał pójść drogą Jakuba Modera, ale w zdecydowanie młodszym wieku. W Brighton wiedzieli, że Kozłowskiego trzeba wypożyczyć. Najpierw odszedł na pół roku do Belgii, a później na kolejne dwa sezony do Holandii.



Kacper Kozłowski na zakręcie. Fala krytyki

Pierwszy rok w Vitesse Arnhem był dla Kozłowskiego naprawdę udany, słychać było dużo pochwał. W tym sezonie poziom Polaka jednak wyraźnie się obniżył, przez co na Kozłowskiego spada dużo głosów krytyki. - Jego pierwszy sezon był dość dobry, ale ten gorszy, nie rozwinął się. Można dostrzec u niego talent, ale nie widzisz, by go wykorzystał. Jest różnica między bycie talentem a pokazaniem możliwości, jest ciągle w blokach - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" dziennikarz Lex Lammers z dziennika "De Geldarlander".

Dziennikarz zarzuca Polakowi, że za mało u niego walki i zaangażowania. - Brakowało mu stabilizacji w grze, w niektórych meczach dość długo był niewidoczny. Musi bardziej pokazać talent, bo w zbyt wielu meczach nie było widać, że walczy. Nie mogę sobie wyobrazić, by grał w Premier League. Sądzę, że trafi na kolejne wypożyczenie, tym razem do Championship. Spodziewam się, że będzie to klub z Championship, aby oswoił się z bardziej fizyczną grą - ocenił dziennikarz.

Kozłowski w Vitesse Arnhem jak na razie zagrał łącznie już w 59 spotkaniach. Strzelił pięć goli i dziewięć razy asystował. Gdy spojrzymy na pozycje, na których występował, to grał tak naprawdę na wszystkich pozycjach w środku pola, a dodatkowo także na bogach ataku. Jeśli Kozłowski chce realnie myśleć o ewentualnym powołaniu na mistrzostwa Europy w Niemczech, to musi właściwie natychmiastowo podnieść swój poziom i pokazać zdecydowanie więcej w meczach klubowych.

Kacper Kozłowski / JANEK SKARZYNSKI / AFP / AFP

Kacper Kozłowski ma za sobą debiut w reprezentacji Polski / AFP