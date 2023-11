"Trener powiedział na gorąco, że zagraliśmy naprawdę solidne spotkanie i nie ma zastrzeżeń do naszej determinacji, zaangażowania, podejścia" - przyznał Adam Buksa , który pojawił się na murawie po przerwie, zmieniając niedysponowanego Karola Świderskiego .

Probierz przejął reprezentację Polski w trudnym momencie. Po kadencji Fernanda Santosa "Biało-Czerwoni" mieli na koncie już trzy porażki. W debiucie drużyna pod jego wodzą pokonała Wyspy Owcze 2-0, ale potem były już tylko remisy. Najpierw z Mołdawią , a następnie z Czechami , oba po 1-1. To oznaczało, że Polacy stracili szanse na bezpośredni awans na finały mistrzostw Europy .

" Zabrakło nam trochę mądrości piłkarskiej, ostatniego podania, no i strzałów . Zdecydowanie za mało strzelamy. Mamy miejsce, 20 metrów od bramki, a uderzeń brakuje" - zaznaczył jednak selekcjoner.

Reprezentacja Polski. Adam Buksa jest przekonany, że zagramy na Euro 2024

"Zabrakło, wydaje mi się, ostatniego podania, dośrodkowania, żeby stworzyć sobie klarowną szansę do zdobycia bramki. Gol stracony na początku drugiej połowy nam nie pomógł. Z przebiegu całego meczu byliśmy zespołem dużo lepszym niż Czesi " - stwierdził napastnik.

To jednak nie koniec dla "Biało-Czerwonych". We wtorek zespół zagra w towarzyskim meczu z Łotwą, także na PGE Narodowym w Warszawie, a w marcu przyszłego roku czekają go dwustopniowe baraże.