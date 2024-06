Reprezentant Polski zaskoczył przed Euro. Powiedział to o naszych rywalach

Obaj piłkarze dostali na początku trudne pytanie o ich potencjalną reakcję na brak powołania na turniej. Przypomnijmy, że Michał Probierz będzie musiał skreślić trzy nazwiska. - W sumie nic bym nie zrobił, tylko wakacje byłyby krótsze. Po prostu to już przeżyłem (przed Euro 2016 - red.) i wziąłbym to na chłodno - powiedział Dawidowicz.

Paweł Dawidowicz: "Sporo zmieniłem w diecie i sposobie życia"

Parę lat i dużo meczów reprezentacji uciekło mi przez kontuzje. 8-9 miesięcy temu sporo zmieniłem w diecie, sposobie życia i myślę, że to jest klucz do tego, że nie mam już tych problemów

Trudna grupa to grupa idealna? Dawidowicz: "Można się sprawdzić"

Zapytany o pierwsze wspomnienie z mistrzostwami Europy, wymienił gola Fabio Grosso. Musiał jednak pomylić się, bo włoski defensor trafiał do siatki w półfinale MŚ 2006, a w finale tamtego turnieju wykorzystał decydującego karnego w serii "jedenastek". Jego jedynym Euro było to w 2008 r., ale tam nie strzelił żadnej bramki. - Grosso strzelił gola, a później trafiam na niego jako trenera na rok. Fajne to jest, że podczas dzieciństwa widzisz piłkarzy jako superpostacie, a parę lat później spotykasz ich i masz z nimi fajne relacje - uśmiechnął się. Pogratulował także Lechii Gdańsk awansu do Ekstraklasy.