Reprezentant Polski zareagował na słowa Probierza. Jest na to gotowy

Jednym z zawodników, którzy do końca walczyli o powołanie do reprezentacji Polski był Michał Skóraś. Ostatecznie 24-latek, dzięki dobremu finiszowi sezonu, został doceniony przez selekcjonera Michała Probierza.

- Jeżeli to jest wahadło, skrzydło, fałszywa dziewiątka, to nie sprawia mi to trudności. Gdy byłem wypożyczony do Rakowa, grałem na wahadle, a tak to praktycznie cały czas na skrzydle. Nie robi mi to większej różnicy, na jakiej pozycji będę grał - stwierdził Skóraś.