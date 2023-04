Reprezentant Polski z przepięknym trafieniem. To trzeba zobaczyć [WIDEO]

Tak trafił dla Feyenoordu Sebastian Szymański

Było to trafienie naprawdę dużej urody. Cała akcja zaczęła się w 51. minucie od długiej piłki w pole karne drużyny Cambuur. Jeden z defensorów zdołał wybić futbolówkę przed "szesnastkę", ale tam czyhał już Oussama Idrissi, który zgrał ją na prawą stronę do Szymańskiego. Polak nie był ustawiony przodem do bramki, a mimo to pięknym uderzeniem zmieścił piłkę pod poprzeczką.