Reprezentant Polski z nietypową łatką. Nagle padło pytanie o "Lewego"

- Jeśli chodzi o to, że turniej jest w Niemczech, to dla mnie świetna sprawa. Na pewno podoba mi się to, że wszystkie stadiony są piękne, nawet w drugiej, trzeciej lidze. Niemcy są wspaniali w tym, że kochają piłkę nożną. Jest to jeden z lepszych krajów, w których można zorganizować turniej - dodał lewy wahadłowy.

Reklama