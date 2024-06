To właśnie w nim "Biało-Czerwoni" stracili gola. Jakub Kiwior popełnił dość prosty błąd. Na skraju "szesnastki" obiegał go od strony zewnętrznej Ousmane Dembele. Defensor zdecydował się na interwencję zamiast "odprowadzania" skrzydłowego do boku boiska i niestety sfaulował go, prokurując rzut karny. Po decyzji sędziego głównego nawet nie protestował, mając świadomość winy. Po meczu opowiedział o tej sytuacji zgromadzonym w strefie mieszanej dziennikarzom.

Jakub Kiwior po meczu Euro 2024 z Francją: "Od razu wiedziałem, że sprokurowałem karnego"

- Sprawiała najlepsze wrażenie, dzisiaj (we wtorek - red.) też to udowodniła. Wyszła z grupy na pierwszym miejscu. Oglądaliśmy wcześniej jej wszystkie mecze. Wiedzieliśmy, że to bardzo dobra drużyna. Przygotowana taktycznie, co pokazała m.in. w meczu z nami. Zobaczymy, jak dalej pójdzie Austriakom w tym turnieju. To również pokazało, jak silną mieliśmy grupę. Na pewno pozytywy są takie, że potrafiliśmy z każdym z rywali grać w piłkę. Oczywiście, szkoda tych meczów, ale wyciągniemy wnioski i mam nadzieję, że będziemy kontynuować taką grę, jaką pokazaliśmy na tym Euro. Bo naprawdę to dobrze wyglądało i dobrze się z tym czuliśmy - zakończył.