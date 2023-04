Reprezentant Polski wróci do ligi rosyjskiej? Jest mocna deklaracja

W najnowszej rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" na temat przyszłości Szymańskiego wypowiedział się jego menadżer, Mariusz Piekarski. - Sebastian jak najbardziej jest zadowolony z transferu do Holandii. Ale o tym co dalej, porozmawiamy bliżej końca ligi - powiedział jeden z najlepszych polskich agentów.

Szymański gwiazdą Feyenoordu

Szymański z miejsca stał się gwiazdą Feyenoordu. W trwających obecnie rozgrywkach zdobył już dziewięć bramek i zanotował siedem asyst, a jego zespół pewnie zmierza po mistrzostwo Holandii (doszedł także do ćwierćfinału Ligi Europy, w którym odpadł po dwumeczu z AS Romą).



Do rotterdamskiego klubu 23-latek jest jednak wypożyczony z Dinama i teoretycznie, po zakończeniu sezonu, powinien wrócić do Rosji. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie polski piłkarz nie zamierza jednak występować w tamtejszej lidze. Aby mógł kontynuować przygodę w Holandii, Feye musiałoby go z Dinama wykupić. A to kosztowałoby aż 10 mln euro. Czy Feyenoord zdecyduje się na taki ruch?