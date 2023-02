Reprezentant Polski wraca do zdrowia. Zagra w meczu z Juventusem?

W ostatnich miesiącach Szymon Żurkowski nie mógł narzekać na szczęście. Piłkarzowi nie udało się latem opuścić Fiorentiny, w której był tylko rezerwowym. Chociaż o krok był powrót Polaka do Empoli, to ten w ostatniej chwili został zablokowany. I Żurkowski - na którego liczył selekcjoner Czesław Michniewicz - pozostał we Florencji. Co prawda finalnie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata, ale nie zagrał tam nawet minuty.