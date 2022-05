Reprezentant Polski wraca do Francji! To będzie głośny transfer

Zdaniem meczyki.pl, piłkarz jest o krok od przenosin do RC Lens. Ma niebawem przejść tam testy medyczne i dołączyć do innego kadrowicza, Przemysława Frankowskiego. On także został ściągnięty przez Francuzów z amerykańskiej ligi MLS, z klubu Chicago Fire. Trafił do RC Lens jeszcze w zeszłym roku, a teraz podobną drogą ma pójść Adam Buksa.

Adam Buksa ma zagrać we Francji

Były gracz Pogoni Szczecin jest za oceanem niezwykle cenionym i skutecznym zawodnikiem. Zdobył tam już siedem goli, a od kwietnia trafia w każdym meczu New England Revolution, w którym występuje. We wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Albanią i był to debiut od razu ze strzeloną bramką. Od tamtej pory Adam Buksa zdobył tych goli pięć.

U selekcjonera Czesława Michniewicza gra mniej niż u Paolo Sousy, ale nowy trener Polaków wybrał się niedawno do USA, aby obserwować także jego poczynania i porozmawiać z polskim piłkarzem.

