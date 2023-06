Mecz z Mołdawią został już odmieniony wszędzie i przez wszystkie przypadki. Trudno jednak się temu dziwić, skoro we wtorek reprezentacja Polski zaliczyła jedną z najbardziej kompromitujących porażek w swojej historii, a być może nawet najbardziej kompromitującą, biorąc pod uwagę towarzyszące jej okoliczności. Krystian Bielik w tym spotkaniu nie wystąpił, więc wydawać by się mogło, że ominie go związana z nim burza, on sam jednak ją na siebie sprowadził.