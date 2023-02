Reprezentant Polski uwolni się od Rosjan. Możliwy kolejny transfer

Holenderskie media uważają wręcz, że to głównie dzięki świetnej postawie polskiego pomocnika zespół Arne Slota spisuje się tak rewelacyjnie w tym sezonie. Feyenoord umiejętnie wykorzystuje kryzys Ajaksu Amsterdam, który kompletnie się rozsypał po odejściu trenera Erika Ten Haga do Manchesteru United, i ucieka rywalom w tabeli (Ajax jest dopiero piąty).

Atalanta już czeka na Polaka

Motorem napędowym klubu z Rotterdamu jest Szymański. Nic więc dziwnego, że Feyenoord ma być już podobno zdecydowany, żeby przed 30 kwietnia uruchomić klauzulę wykupu, po kończącym się po sezonie wypożyczeniu z Dynamo. Wynosi ona 15 mln euro. Dla klubu z Eredivisie jest to bardzo duża kwota, ale Feyenoord jest pewien, że nie będzie stratny.

Zdaniem dziennikarzy włoskiego "Coriere Dello Sport" Feyenoord po wykupieniu Szymańskiego z moskiewskiego klubu od razu będzie mógł go sprzedać z dużym zyskiem. Najmocniej zainteresowana polskim pomocnikiem ma być Atalanta Bergamo. W ostatnim czasie Włosi regularnie go obserwują i są zdecydowani na transfer. Jednak według gazety nie jest to jedyna opcja, a latem Szymański i holenderski klub będą mogli wprost przebierać w ofertach.