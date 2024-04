Reprezentant Polski ujawnia, co dzieje się w kadrze. Co za słowa o Probierzu

Po latach pracy w Ekstraklasie, epizodzie w Grecji i ponad rocznej przygodzie z reprezentacją Polski do lat 21, Michał Probierz został selekcjonerem najważniejszej drużyny narodowej. Kadrę objął po tym, jak Fernando Santos doprowadził do fatalnej sytuacji "Biało-Czerwonych" w eliminacjach do Euro 2024. Nie był faworytem opinii publicznej do tej roli, jak się jednak okazało, nikt decyzji o jego wyborze żałować teraz nie musi. 51-latek osiągnął bowiem cel, jaki przed nim postawiono i rzutem na taśmę poprowadził reprezentację do awansu na mistrzostwa Europy.

Kolejny reprezentant ujawnia prawdę. Nie ukrywa, co myśli o Probierzu

- Jest o wiele lepsza. Każdy z zawodników może potwierdzić, że to kluczowa sprawa poza boiskiem. Do tego trener Probierz ma w sobie to coś, taką "iskrę", pozytywną energię, którą zaraża innych zawodników. Selekcjoner zaczął od zbudowania relacji z drużyną. Zadbał o to, by każdy zawodnik czuł się dla reprezentacji ważny i by miał świadomość, że dostanie swoją szansę, gdy będzie mocno pracował - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzem portalu.