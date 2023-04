Reprezentant Polski trafi do Premier League? Pasuje do koncepcji trenera

Kariera Kamil Grabary w Danii potoczyła się znakomicie. Polak wyrobił sobie markę w Skandynawii, kiedy dwukrotnie był wypożyczany z Liverpoolu do Aarhus . Dzięki temu zapracował na transfer do Kopenhagi , z którą od tego czasu sięgnął po jedno mistrzostwo kraju i w której barwach regularnie zbiera znakomite recenzje .

"The Clarets" po tym jak spadli z najwyższej klasy rozgrywkowej w ubiegłym roku i zatrudnili legendarnego obrońcę Vincenta Kompany'ego na stanowisku menadżera, szybko wzięli sprawy w swoje ręce i już na początku kwietnia mogli oficjalnie świętować awans . Tamtejszy dziennikarz - Dan Black w rozmowie z WP Sportowe Fakty nie ma wątpliwości, że Grabara idealnie pasowałby do koncepcji szkoleniowca, wyraził przy tym ogromne uznanie dla polskich bramkarzy, którzy przetarli mu szlaki .

Profil Grabary pasuje Kompany'emu. "Umie zarządzać sytuacją w polu karnym"

"Na pewno polscy bramkarze to w Anglii marka. Szczęsny, Fabiański czy Boruc przetarli szlaki, a Grabara podąża ich śladami. (...) Jeśli Kompany zdecyduje się go ściągnąć, to może stać się tak dobry, jak oni. Znajduje się w dobrym wieku, ma 24 lata, a trener chciałby zawodnika, który umie zarządzać sytuacją w polu karnym. Polak jest bardzo wysoki i może to robić" - powiedział.