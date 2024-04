Reprezentant Polski szczery do bólu. Powiedział, co sądzi o Probierzu

Michał Probierz został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej po tym, jak Fernando Santos doprowadził do fatalnej sytuacji "Biało-Czerwonych" w eliminacjach do Euro 2024. Po kilku miesiącach współpracy z nowym trenerem o swoje odczucia zapytany został jeden z piłkarzy, Mateusz Wieteska. 27-latek nie zamierzał niczego ukrywać i powiedział, co tak naprawdę sądzi o nowym selekcjonerze.