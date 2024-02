Spowiedź Bartosza Salamona. Obrońca nie czuje się winny. "Wiedziałem, że to musi być jakaś pomyłka"

Wiedziałem, że to musi być jakaś pomyłka. Pojechałem do domu, spakowałem wszystko, co miałem [żywność i wszelkie suplementy diety - przyp. red.]. Poprosiłem też mojego fizjoterapeutę, żeby zebrał wszystko, co mogłem zażyć przez ostatnie dwa miesiące. W ten sposób rozpoczęliśmy poszukiwania wyjaśnienia całej sytuacji

- Jestem alergikiem, więc muszę bardzo uważać na to, co zażywam. Mam alergie pokarmowe, reaguję na nie duszeniem. Każdy, kto ma podobne problemy wie, z czym to się wiąże. Wszystko, co jadłem czy zażywałem, wiedziałem, czym jest. Gdy dowiedziałem się, jak nazywa się wykryta substancja, byłem bardzo zdziwiony, bo to substancja, której nie znałem. Po pozytywnym wyniku oddałem się w ręce klubu i lekarzy. Chciałem, żeby mnie dokładnie przebadali, żeby zrozumieć, czy to w ogóle mój test. Miałem co do tego duże wątpliwości - opisywał obrońca Lecha Poznań.