Wciąż prezentuję poziom, by dalej walczyć o coś z kadrą. [...] Mam nadzieję, że w marcu, przy okazji meczów barażowych, cała Polska się zjednoczony. Jeśli nie awansujemy... to to zgrupowanie będę mógł pewnie określić mianem "last dance"

~ dodał weteran