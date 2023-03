"Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim początku, to jest nie do zaakceptowania. My, jako piłkarze na takim poziomie, nie możemy sobie pozwolić na taki start. To był szok dla całej drużyny. Wypada tylko przeprosić kibiców i powiedzieć sobie kilka ważnych rzeczy w szatni. Jest to początek eliminacji i gorzej być nie może. Musimy być wobec siebie szczerzy i nie zakłamywać rzeczywistości - to był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Nie zagramy drugi raz tego spotkania, w poniedziałek mamy przed sobą bardzo ważny pojedynek. I musimy zrobić wszystko, by je wygrać" - powiedział Bednarek w rozmowie z TVP Sport.