Reprezentant Polski może być bohaterem transferu. Pojawiły się szczegóły

Takie dobre statystyki mogą przekonać Antalyaspor do wykupienia Polaka. Więcej szczegółów na ten temat zdradził dziennikarz Ertan Süzgün . Według niego Turcy mają czas do maja, aby podjąć decyzję w sprawie przyszłości Buksy. Kwota wykupu jest zachęcająca, bo wynosi cztery miliony euro, a za transfer można zapłacić w ratach.

Napastnik w karierze zwiedził już kilka klubów. W Polsce występował w Wiśle Kraków (drużyna młodzieżowa), Lechii Gdańsk, KGHM Zagłębiu Lubin i Pogoni Szczecin. Z ekipy "Portowców" przeniósł się w styczniu 2020 roku do New England Revolution w MLS. Tam spędził dwa i pół roku i został kupiony przez Lens za sześć milionów euro. W Ligue 1 się nie przebił stąd wypożyczenie do Antalyasporu. Jego umowę we Francji obowiązuje do połowy 2027 roku.