Reprezentant Polski ma zmienić klub. Menedżer mówi wprost, to już niemal pewne

Wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z większych transferów w polskiej piłce, jakie szykują się w najbliższym okienku. Karol Świderski ma opuścić Stany Zjednoczone i powrócić do gry w Europie, czego nie kryje już Mariusz Piekarski, menedżer reprezentanta Polski. Na razie nie jest jeszcze znany nowy pracodawca piłkarza, ale sprawa przejścia do któregoś z europejskich klubów ma być niemal przesądzona.