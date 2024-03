Jakub Piotrowski, występujący na pozycji środkowego pomocnika, niespodziewanie walczy o tytuł króla strzelców ligi bułgarskiej. Do liderującego Aleksandyra Kolewa traci zaledwie jedną bramkę, a do tego jest też w czołówce najlepszych strzelców Ligi Konferencji. To świetna wiadomość dla polskiej kadry przed zbliżającym się zgrupowaniem. Zwłaszcza, że u Michała Probierza Piotrowski w kadrze już grał - i strzelał.