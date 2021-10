19-letni reprezentant Polski zagrał dotąd w sześciu meczach kadry U-21, w tym we wszystkich trzech wcześniejszych starciach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21, zatem z Łotwą, Izraelem i Węgrami. Zabrakło go w meczu z San Marino w Kielcach.





Lech Poznań stracił gracza. Kontuzja Marchwińskiego

Podczas przedmeczowej rozgrzewki Filip Marchwiński doznał kontuzji i chociaż selekcjoner Maciej Stolarczyk chciał go wystawić, nie mógł tego zrobić. Na razie nie wiadomo jeszcze jak poważny jest uraz, ale wykluczył lechitę z gry. Poza nim zagrał przeciw San Marino inny gracz Lecha, Jakub Kamiński oraz były lechita Filip Szymczak.





