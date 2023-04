Reprezentant Polski jednym z najgorszych napastników w Europie

Krzysztof Piątek został latem ponownie wypożyczony z Herthy Berlin do Włoch, tym razem do Salernitany, w nadziei na przywrócenie swojej kariery na właściwe tory. Po całkiem obiecującym, półrocznym pobycie we Fiorentinie, gdzie Polak trafił do siatki osiem razy w osiemnastu rozegranych spotkaniach, wydawało się, że dobrze mu znana Serie A rzeczywiście jest ligą, w której odnajduje się najlepiej.

Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Do tej pory w 24 rozegranych w barwach ekipy z Salerno spotkaniach, 27-latek trafił do siatki tylko trzykrotnie, dokładając do tego dwie asysty. Ostatnią bramkę zdobył jeszcze w listopadzie, a wideo z jego pomyłkami - w jak mogłoby się wydawać doskonałych sytuacjach, - co jakiś czas pojawiają się w mediach społecznościowych.

Krzysztof Piątek w starciu z Napoli / FILIPPO MONTEFORTE / AFP / AFP

Niepokojące statystyki Piątka. Jeden z najgorszych w Europie

Statystyki jasno wskazują, że z sytuacji bramkowych, do jakich dochodzi Piątek, powinno padać znacznie więcej goli. Jak bowiem podaje portal "FBref", wedle współczynnika (xG), czyli bramek oczekiwanych, Polak powinien mieć minimum o trzy trafienia więcej. Jego współczynnik wynosi bowiem 7.2. Sprawia to, że jest on w czołówce najgorszych pod tym względem zawodników na Starym Kontynencie.

Przełożyło się to również na jego sytuację w reprezentacji, gdzie mimo powołania, nawet na moment nie pojawił się na boisku podczas marcowego zgrupowania.

Nie ulega wątpliwości, że jeśli postawa byłego zawodnika m.in. AC Milan nie ulegnie poprawie, może on stracić swoje miejsce w kadrze. Na ostatnim zgrupowaniu po raz kolejny ze świetnej strony pokazał się bowiem Karol Świderski. Po kontuzji do gry powrócił Arkadiusz Milik, a coraz bliżej powrotu jest również Adam Buksa. Z kolei w 2. Bundeslidze doskonałe recenzje zbiera Dawid Kownacki.

Krzysztof Piątek nie trafił do siatki w lidze od listopada / ISABELLA BONOTTO/ AFP / AFP