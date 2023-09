Reprezentant Polski grzmi po klęsce. "Wstyd! Wstyd, że brałem w tym udział"

- Co czujemy? Wstyd. Rozczarowanie - powiedział Kamiński, zatrzymując się, by porozmawiać z dziennikarzami.

Albania - Polska. Jakub Kamiński: Każdy powinien zacząć od siebie

- Każdy z nas powinien zacząć od siebie. Wziąć za to odpowiedzialność, bo to jest reprezentacja Polski - powiedział 21-latek, który mimo młodego wieku - w przeciwieństwie do niektórych kolegów - zawsze ma odwagę, by spojrzeć w oczy dziennikarzom i kibicom po przegranym meczu.