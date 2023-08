Reprezentant Polski dopiął swego. Jest nowy klub. Fernando Santos będzie zadowolony

Bartosz Bereszyński nie miał wyjścia. Jego Sampdoria Genua została zdegradowana do Serie B, a SSC Napoli, w którym grał ostatnio, nie zamierzało go wykupić. W tej sytuacji reprezentant Polski i czołowy obrońca polskiej kadry musiał poszukać nowego klubu grającego na odpowiednim szczeblu rozgrywkowym. I najlepiej we Włoszech. Udało się, został wypożyczony.