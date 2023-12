Reprezentant Polski długo czekał na ten moment. Odebrał dokumenty

Piotr Zieliński po długim oczekiwaniu stał się posiadaczem włoskiego paszportu. Dokument został mu przyznany w październiku, po zdaniu egzaminu z języka włoskiego i załatwieniu niezbędnych formalności, ale pomocnik SSC Napoli dopiero teraz znalazł czas, by go osobiście odebrać. "Od tego momentu jesteś oficjalnie obywatelem Włoch, a Giugliano in Campania zawsze będzie Twoim domem" — poinformował burmistrz Nicola Pirozzi. w mediach społecznościowych.