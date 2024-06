Reprezentant Polski chwali Mourinho i... nie wyklucza transferu. "Nic nie stracę"

- The Special One. Jest wielką postacią futbolu. Nie spodziewałem się, że trafi do mojego klubu. Ale to bardzo fajne, bo jest jedną z największych postaci w futbolu. Myślę, że odnajdzie się w tureckiej piłce. To miejsce pełne pasji. On to uwielbia - tak Sebastian Szymański skomentował objęcie Fenerbahce przez Jose Mourinho. W kolejnym pytaniu nie wykluczył jednak, że 25-latek już latem zmieni klub na inny.