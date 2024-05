Reprezentant Polski bohaterem skandalu. Kuriozalna odpowiedź, w sieci wrze

Prawdziwą burzę w mediach rozpętał w ostatnich dniach Jacek Góralski. Na byłego już reprezentanta Polski spadła fala krytyki po tym, jak w mediach społecznościowych został udostępniony film z celebracji awansu Wieczystej Kraków do II ligi. Pomocnik świętował go w sposób mało związany ze sportowym trybem życia - opróżniając butelkę zawierającą najprawdopodobniej alkohol. Bohater nagrania odniósł się do tematu... i dolał jedynie oliwy do ognia.