Reprezentant Polski bliski powrotu do gry! Pauzował blisko pół roku

Adam Buksa po blisko półrocznej przerwie wrócił do treningów z drużyną Lens. Reprezentant Polski niebawem wróci do gry i będzie walczył o uznanie w oczach Fernando Santosa, by w czerwcu znów znaleźć się w narodowej kadrze.