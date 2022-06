Reprezentant po debiucie. "Może sędziego liniowego będziemy potrzebować"

Reprezentacja

- Na pewno to uczucie, które zapamiętam do końca życia. Debiut jest tylko jeden, więc jest to specjalne osiągnięcie w karierze każdego piłkarza. Cieszę się, że ten debiut dostałem, ale mam wrażenie, że bardziej go sobie wypracowałem, więc smakuje podwójnie dobrze - powiedział Kamil Grabara, który bronił w wygranym 2-1 meczu Polaków z Walią w Lidze Narodów.

