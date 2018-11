Reprezentanci Polski odwiedzili Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku

Polscy piłkarze razem ze sztabem szkoleniowym wybrali się w niedzielę do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W gronie zwiedzających nie było jednak Roberta Lewandowskiego i Artura Jędrzejczyka, którzy z powodu kontuzji opuścili już zgrupowanie reprezentacji.

Zdjęcie Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek i jego zawodnicy /Jan Dzban /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Kapustka: To najbardziej boli. Wideo INTERIA.TV

W muzeum kadrowicze przebywali przez godzinę.



"Nie mieliśmy za wiele czasu, dlatego historię tego zbrojnego konfliktu przedstawiliśmy chronologicznie w pigułce. Zaczęliśmy od czasów poprzedzających wybuch wojny, następnym tematem była kampania wrześniowa 1939 roku z naciskiem na obronę Westerplatte, nie mogliśmy także pominąć Powstania Warszawskiego. Staraliśmy się również przybliżyć sylwetki naszych bohaterów, takich jak rotmistrz Witold Pilecki, ojciec Maksymilian Kolbe czy rodzina Ulmów, którzy za swoją wspaniałą i heroiczną postawę zapłacili cenę najwyższą, czyli życiem" - powiedział PAP dyrektor muzeum dr Karol Nawrocki.



W trakcie tej wizyty nie zabrakło także sportowych elementów. Wśród eksponatów znajduje się również plakat z rozegranego w styczniu 1943 roku w Iraku meczu, w którym reprezentacja polskich żołnierzy, w obecności generała Władysława Andersa, pokonała Brytyjczyków 4:0.



"I od jego prezentacji rozpoczęliśmy zwiedzanie. Piłkarze dostali też koszulki z wizerunkiem legendarnego pięściarza Tadeusza +Teddy+ Pietrzykowskiego, który toczył w Oświęcimiu regularne bokserskie walki. Widać było, że nasi reprezentanci słuchali różnych historii z dużym zainteresowaniem. Wiem, że nie brakuje im ambicji i woli walki, ale mamy nadzieję, że wizyta w naszym muzeum będzie dla nich dodatkową motywacją i przyczyni się do uzyskania korzystnego wyniku w meczu z Portugalią" - dodał.



Piłkarze nie byli jednak pierwszymi sportowcami, którzy pojawili się w tej placówce.

Reklama



"W zeszłym roku gościliśmy Marcina Gortata, który znany jest ze swoich historycznych zainteresowań oraz zamiłowania do wojskowości i militariów. Nasz znakomity koszykarz przyprowadził kilku kolegów z Washington Wizards" - zdradził.



W niedzielę w gronie zwiedzających nie było jednak Roberta Lewandowskiego i Artura Jędrzejczyka. Obaj z powodu kontuzji opuścili już zgrupowanie - "Lewy" w niedzielę rano, obrońca Legii Warszawa w sobotę.



W niedzielę popołudniu biało-czerwoni mają zaplanowany trening na stadionie MOSiR przy ul. Traugutta w Gdańsku, natomiast w poniedziałek o 10 wylecą do Porto i we wtorek w ostatnim meczu Ligi Narodów zmierzą się w Guimaraes z Portugalią.