Wiele wskazuje na to, że wkrótce zostanie dopisany kolejny biało-czerwony rozdział w Feyenoordzie. Otóż znakomicie poinformowany 1908.nl donosi, że Holendrzy wypożyczą Kamila Piątkowskiego z austriackiego RB Salzburg . To właśnie trzykrotny reprezentant Polski miałby zastąpić kontuzjowanego Austriaka Gernota Traunera . W umowie wypożyczenia ma zostać zawarta klauzula wykupu.

Nie dziwi chęć wypożyczenia polskiego piłkarza, na De Kuip doskonale spisuje się wypożyczony z Dynama Moskwa, Sebastian Szymański . Piątkowski do Salzburga trafił w 2021 r. z Rakowa Częstochowa za pięć milionów euro.

Feyenoord to aktualnie lider holenderskiej Eredivisie. Podopieczni Arne Slota mają trzy punkty przewagi nad drugim Ajaksem Amsterdam, z którym zagrają 22 stycznia. Do tego czasu Feyenoord chciałby uprawnić Piątkowskiego do gry.