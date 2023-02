"Na dzisiaj nie mamy pewności czy korzystanie ze Stadionu Narodowego w kontekście imprez masowych, które wiążą się z wielotysięczną widownią, jest bezpieczne. Myślę, że mecz z Albanią się tam nie odbędzie, ale to tylko moje zdanie" - powiedział w rozmowie z RMF FM minister sportu Kamil Bortniczuk. Jego wątpliwości spowodowane są problemami PGE Narodowego, gdzie wykryto wady konstrukcyjne dachu. W efekcie tego stołeczny obiekt został zamknięty 11 listopada 2022 roku, przed towarzyskim meczem z Chile. W związku z tymi kłopotami pod znakiem zapytania stoi miejsce rozegrania spotkania reprezentacji Polski z Albanią. Dziś wszystko wskazuje na to, że mecz eliminacji mistrzostw Europy będzie musiał zostać zorganizowany w innym mieście.

Kadra wróci do Gdańska?

Według ustaleń Interii, przygotowany do zorganizowania spotkania z Albanią jest stadion w Gdańsku. Doszło już nawet do wstępnego porozumienia pomiędzy PZPN, a Polsat Plus Areną. Obiekt zarezerwował odpowiednie terminy - 26 i 27 marca. Sprawdzone zostały także dostępności hoteli w Gdańsku, gdzie kadra miałaby zorganizować zgrupowanie.