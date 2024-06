Reprezentacja w nocy dotarła do Polski. Poruszenie na lotnisku Chopina

Sztab trenerski z Michałem Probierzem na czele podjął decyzję, że po zakończeniu rywalizacji cała drużyna wspólnie przyleci do Warszawy. Warto wspomnieć, że w ubiegłych latach wcale nie było to tradycją. Kadrowicze często już z miejsca rozgrywania turnieju rozjeżdżali się na wakacje i nie podróżowali wspólnie do kraju. Teraz było inaczej.

