Reprezentacja Ukrainy z Kraweciem, ale bez Szachowa, Supriahy i Tymczyka

Napastnik tureckiego Konyaposru Artem Kraweć został powołany przez selekcjonera reprezentacji Ukrainy Andrija Szewczenkę na listopadowe mecze, w tym towarzyski z Polską w środę w Chorzowie. Kilku piłkarzy wypadło z kadry z powodu koronawirusa.

31-letni Kraweć błyszczy skutecznością w tym sezonie tureckiej ekstraklasy. W sześciu występach uzyskał pięć goli, ostatniego w sobotnim spotkaniu z Fenerbahce Stambuł, wygranym na wyjeździe 2:0.

"To doświadczony piłkarz, który ma za sobą 23 mecze w drużynie narodowej. Zdobył w nich osiem goli" - zaznaczył rzecznik prasowy ukraińskiej reprezentacji Ołeksandr Hliwinski, cytowany na stronie federacji.



Jak przekazał, przeprowadzone w ostatnich dniach testy koronawirusowe dały wynik pozytywny w przypadku dwóch piłkarzy - pomocnika Jewhena Szachowa z AEK Ateny i napastnika Dynama Kijów Władysława Supriahy. Z kolei innego gracza stołecznego klubu - Ołeksandra Tymczyka - wyeliminowała kontuzja.



Hliwinski przypomniał, że wcześniej koronawirusem zakaziło się kilku innych piłkarzy Dynama: bramkarz Heorhij Buszczan oraz Witalij Mykołenko, Ołeksandr Karawajew i Mykoła Szaparenko. Wszyscy oni grali w podstawowym składzie Ukrainy w zwycięskim pojedynku Ligi Narodów z Hiszpanią (1-0) w październiku i byli w kadrze na mecz z Polską. Zabrakło ich natomiast w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Barceloną (1-2) oraz niedzielnej potyczce ligowej z Szachtarem Donieck (0-3). Prawdopodobnie przeciw Polsce również nie wystąpią.



Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przeszedł też obrońca belgijskiego Anderlechtu Bohdan Mychajliczenko. Według rzecznika reprezentacji, jego ostatni test dał wynik negatywny i mógł już wystąpić w niedzielnym spotkaniu Jupiler League z Gentem (1-1), ale ostatecznie zabrakło go kadrze stołecznej drużyny.



Poza meczem w Chorzowie, Ukraińców czekają w listopadzie spotkania Ligi Narodów z Niemcami (14 listopada, Lipsk) i Szwajcarią (17 listopada, Lucerna). Po czterech kolejkach grupy A4 niebiesko-żółci z dorobkiem sześciu punktów - dzięki wygranym we wrześniu z Helwetami (2-1) i w październiku z Hiszpanami (1-0) - zajmują trzecie miejsce, za Hiszpanią - 7 pkt i Niemcami - 6.



"Biało-Czerwoni" po raz ostatni z Ukrainą zmierzyli się w fazie grupowej Euro 2016, zwyciężając 1-0 po trafieniu Jakuba Błaszczykowskiego.



Szeroka kadra Ukrainy na listopadowe mecze z Polską, Niemcami i Szwajcarią:

bramkarze: Andrij Pjatow (Szachtar Donieck), Heorhij Buszczan (Dynamo Kijów), Andrij Łunin (Real Madryt);



obrońcy: Serhij Krywcow, Mykoła Matwijenko, Wałerij Bondar, Wiktor Kornijenko (Szachtar Donieck), Witalij Mykołenko, Illa Zabarny, Denys Popow, Ołeksandr Karawajew (wszyscy Dynamo Kijów), Jewhen Czeberko (LASK Linz), Juchym Konoplia (Desna Czernihów), Eduard Sobol (Club Brugge), Bohdan Mychajliczenko (Anderlecht Bruksela), Ołeksandr Zinczenko (Manchester City);



pomocnicy: Taras Stepanenko, Wiktor Kowałenko, Marlos (wszyscy Szachtar Donieck), Serhij Sydorczuk, Mykoła Szaparenko (obaj Dynamo Kijów), Jewhen Makarenko (KV Kortrijk), Ihor Charatin, Ołeksandr Zubkow (obaj Ferencvarosi TC Budapeszt), Rusłan Malinowski (Atalanta Bergamo), Andrij Jarmołenko (West Ham United);



napastnicy: Roman Jaremczuk (KAA Gent), Junior Moraes (Szachtar Donieck), Wiktor Cyhankow (Dynamo Kijów).