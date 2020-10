To już pewne - eliminacyjny mecz z Bułgarią w Gdyni będzie pożegnalnym dla Czesława Michniewicza, trenera polskiej młodzieżówki.

- Cieszę się, że gramy w Gdyni, tu mieszkam na co dzień, na meczu będzie wielu moich znajomych. Marzę o tym, by dobrze zakończyć pracę z reprezentację młodzieżową. Na całkowite podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Nie chce podsumowywać czegoś co się jeszcze nie skończyło - powiedział trener polski kadry młodzieżowej, Czesław Michniewicz. Tym samym szkoleniowiec potwierdził doniesienia medialne - mecz z Bułgarią będzie jego ostatnim za kadrowym sterem.

Młodzi polscy piłkarze porażką w Serbii ( więcej TUTAJ! ) bardzo skomplikowali sobie kwestię awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Aktualnie Polacy zajmują drugie miejsce w sześciozespołowej grupie. Pierwsza jest Rosja, która ma nad Biało-Czerwonymi cztery punkty przewagi, ale zaledwie jedno spotkanie do rozegrania, podczas gdy podopieczni Czesława Michniewicza aż dwa. Najbliższe już jutro. We wtorek rywalem Polaków będzie Bułgaria, spotkanie obędzie się 13 października, o godz. 18 na Stadionie Miejskim w Gdyni.

Do turnieju finałowego awansują zwycięzcy grup oraz pięć najlepszych drużyn z drugich miejsc. W grupach sześciozespołowych, a w takiej gra Polska, do ostatecznego rachunku nie będą liczyć się mecze z drużynami, które zajmą ostatnie miejsce w tabeli. Skomplikowane to wszystko.

- Wcześniej tego nie robiliśmy, ale po porażce w Serbii zaczęliśmy patrzeć na układ tabeli. Wiele się jeszcze może zdarzyć. Mogą decydować bramki strzelone przedostatniej drużynie w tabeli. W dwóch meczach musimy zdobyć sześć punktów, by myśleć o awansie - zaznaczył Michniewicz, którego drużyna, już bez niego, w listopadzie zamknie eliminacje meczem z Łotwą w Łodzi.

Najbliższy rywal Polaków, Bułgaria znajduje się tuż za plecami "Orłów". Ma jedynie dwa punkty mniej, a w meczu rozegranym w listopadzie ubiegłego roku gładko ograła zawodników Michniewicza 3-0 u siebie.

- W piłce młodzieżowej istotne są ostatnie mecze. W tej kategorii wiekowej rok to wieczność, przez ten czas wiele się zmieniło - powiedział Czesław Michniewicz.

W kończących się eliminacjach mogą grać zawodnicy urodzeni w roku 1998 i młodsi. We wczorajszym meczu Ligi Narodów Polska - Włochy, w dorosłej reprezentacji grało aż pięciu (!) zawodników, którzy mogliby wciąż grać dla drużyny młodzieżowej - Jakub Moder, Kamil Jóźwiak, Sebastian Walukiewicz, Sebastian Szymański i Michał Karbownik.

- Kliku zawodników dobrą postawą zapracowało na awans do pierwszej reprezentacji. Każde takie powołanie mnie cieszy. W efekcie w mojej drużynie nie grają najlepsi piłkarze w tym roczniku. Część gra w pierwszej reprezentacji, inni jak Przemysław Płacheta są kontuzjowani. To selekcjoner dorosłej kadry wybiera kogo chce powołać. Tak było za trenera Adama Nawałki, tak jest za kadencji Jerzego Brzęczka - zakończył trener Czesław Michniewicz, który meczem z Bułgarią w Gdyni, zakończy pracę z młodzieżową reprezentacją Polski.

Maciej Słomiński, Gdynia