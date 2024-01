Reprezentacja Polski zyska nową gwiazdę? Jest już rozmowie z Probierzem. Grecy nie mają wątpliwości

Reprezentacja Polski ma za sobą jeden z najgorszych roków w swojej historii. Biało-Czerwoni kompletnie skompromitowali się w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Nasza kadra nie wyszła z grupy, z której z pozoru nie dało się nie wyjść. Przed startem kwalifikacji wszyscy eksperci zakładali właściwie, że Polska musi wygrać grupę, w której za rywali ma: Czechów, Albańczyków, Mołdawian oraz reprezentantów Wysp Owczych . Tak się jednak nie stało.

Reprezentacja Polski zyska nową gwiazdę? Santiago Hezze może nią być. Grecy nie mają wątpliwości

Nie ma już Grzegorza Krychowiaka w formie, Jakub Moder dopiero wraca do optymalnej dyspozycji. W ostatnich kilku tygodniach pojawił się temat Santiago Hezze. Argentyńczyk otrzymał niedawno polski paszport i z automatu stał się kandydatem do gry w środku pola naszej kadry. Hezze reprezentujący na co dzień barwy Olympiakosu Pireus jest w Grecji niezwykle ceniony i mógłby być rozwiązaniem naszych problemów, a Michał Probierz już rozmawiał z piłkarzem.