Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o zmianach szkoleniowców w kadrach młodzieżowych. Dotychczasowi trenerzy pozostali na stanowiskach, ale objęli młodsze reprezentacje.

Jacek Magiera, który do tej pory trenował kadrę U-20, będzie pracował z piłkarzami o rok młodszymi. PZPN poinformował, że z powodu przesunięcia finałów MME do lat 19, mecze Turnieju Ośmiu Narodów, w którym grała reprezentacja U-20, zostały odwołane. Dlatego Magierę przesunięto do młodszego rocznika.

Automatycznie młodsze kadry będą też trenować inni szkoleniowcy. Maciej Stolarczyk, który pracował z kadrą U-19, obejmie reprezentację U-17.

Z kolei kadrę u-16 poprowadzi Marcin Dorna. Do tej pory z tym rocznikiem pracował Dariusz Gęsior, który pozostanie pracownikiem Szkoły Trenerów.

W najstarszej młodzieżowej reprezentacji, do lat 21, nie zmieni się trener. Swoją pracę będzie kontynuował Czesław Michniewicz. Z kolei kadrę U-15 nadal będzie prowadził Rafał Lasocki.

